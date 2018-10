Il 7 Ottobre 1973 iniziava ufficialmente l’attività pastorale della Parrocchia San Nicola Vescovo in San Salvo. Fortemente voluta da S.E. Mons. Vincenzo Fagiolo e dalla popolazione devota al Santo di Bari, ha avuto come fondatore Don Piero Santoro, allora fresco di sacerdozio e viceparroco della Parrocchia di San Giuseppe.

In seguito sono portate avanti le costruzioni delle opere parrocchiali: la nuova chiesa (1979), la casa canonica (1989), l’auditorium Paolo VI (1993) la ristrutturazione della vecchia chiesa (2009).

Fino ad oggi si sono avvicendati i seguenti parroci:

dal 1973 al 2007

Attualmente ricopre l’incarico di Vescovo delegato C.E.A.M. per la Pastorale Giovanile e membro della Commissione Episcopale per la Famiglia e la Vita.

D on Piero Santoro è nato a Vasto (CH) il 04 febbraio 1946. Ha compiuto gli studi di teologia nel Seminario par l’America Latina di Verona, con il proposito di essere prete “fidei Donum” in un paese di quel continente. Sua Santità Paolo VI lo ha ordinato presbitero a Roma il 17 maggio 1970.

dal 2007 al 2013

dal 2013 al 2017

Ha insegnato religione all’ITC di Vasto e alla scuola media di Furci; Vicario zonale in Palmoli dal 1981 al 1985, in Gissi fino al 2003, è stato Vicario nella zona Fossacesia - Casalbordino.

dal 1 Luglio al 31 Agosto 2017

Don George Xavier Anthonymuthu è nato a Kalvilai (India) il 17.09.76, ordinato sacerdote della Diocesi di Tuticorin il 21.04.05. In Italia dal 2013, ha esercitato il suo ministero pastorale nella Diocesi di Pisa, prima presso la parrocchia di San Rocco in Capezzano Monte, frazione di Pietrasanta (LU), poi nell'Unità Pastorale CEP-Barbaricina in Pisa. Trasferitosi nella Diocesi di Chieti-Vasto, ha avuto in cura pastorale la parrocchia di San Nicola in San Salvo dal 1 luglio al 31 agosto 2017, amministrativamente affidata al vicario zonale, don Gianni Sciorra. Dal 1 settembre 2017 è parroco di Bolognano, Musellaro e Piano D'Orta (PE), sempre nella Diocesi di Chieti-Vasto.