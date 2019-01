Sant'Antonio: cappuccino dalla fluente barba bianca, simbolo di giustizia, amore e fratellanza

Dal Blog Sansalvoantica di Fernando Sparvieri

La tradizione del canto del Sant’Antonio Abate affonda le sue radici nella antica e folcloristica civilità contadina, in cui il Santo ha sempre rappresentato il simbolo del bene che prevale sul male nell’eterna lotta contro il diavolo tentatore.

La forma di venerazione del cappuccino dalla fluente barba bianca, simbolo di giustizia, amore e fratellanza, non si limitava tuttavia al solo canto del Sant’Antonio nella serata della vigilia del 16 Gennaio, ma era costantemente assicurata nel corso di tutto l’anno dalla presenza tra le vie del paese del “Porcellino di Sant’Antonio”, che mio padre, il maestro Evaristo Sparvieri, in una prefazione di una sua poesia in vernacolo, dal titolo "Lu purchette di Sant'Antonie", così descrive: "Si usava una volta, a San Salvo, che spesso i contadini facevano dono a Sant’Antonio Abate, di un porcellino che, lasciato libero, girava per il paese, usufruendo del rispetto e dell’aiuto necessario alla sua sopravvivenza. Il maialino , diventato adulto, veniva venduto all’asta ed il ricavato andava a beneficio della Chiesa" (la poesia potete leggerla ed ascoltarla qui: "Lu purchette di Sant'Antonie).

Il porcellino, così come si legge nella poesia, nonostante fosse rispettato e riverito da tutti, tant' è che al suo passaggio qualcheduno si toglieva addirittura il cappello , venne inghiottito dal mistero e dagli stomaci di una famiglia che pare abitasse in piazza A m istà, attuale Piazza Europa , la quale a causa della fame, pensò "bene" di farlo a paste de saggeccie (pasta di salsiccia), decretando per sempre questa singolare forma di venerazione del santo cappuccino.

Fatta questa doverosa premessa, per fatti che risalgono agli anni prima della guerra, tornando nel campo della tradizione dei canti popolari, a molti di voi suonerà strano, ma anche il canto del Sant'Antonio, il più noto e famoso fra quelli di gennaio, fu il primo a finire nel mondo dell' oblio. Nessuno lo cantava più. Infatti, sul finire degli anni '50, al contrario del Capodanno, della Pasquetta e del San Sebastiano, che continuavano ad essere cantati per vie del paese, il canto del Sant'Antonio, insieme al suo porcellino, parevano essersi dileguati, per sempre, dalla tradizione folcloristica locale.

L'unica forma di venerazione di Sant'Antonio che io ricordi era quando negli anni '50, qualche mamma, la mia compresa, per sciogliere un voto fatto durante la gravidanza a Sant'Antonio, quello di Padova o da Lisbona però, da non confondere con il nostro abate, definito anche il Grande, l'egiziano o l'anacoreta, vestiva per un periodo il proprio figlioletto gne' nu municiarille (come un fraticello), perchè aveva esaudito le sue preghiere ed aveva dato alla luce nu feje lèbbere e belle (un figlio sano).

Tornando al canto, io personalmente, sino agli anni '80, ne ignoravo l'esistenza, per un motivo molto semplice: non avevo mai sentito nessuno cantarlo e quindi mi erano sconosciuti sia il testo che il motivo musicale.

La prima volta difatti che mi imbattei nel Sant'Antonio, fu quando una sera del 16 gennaio dei primi anni '80, ai miei amici Tonino e Nicolino Longhi, Fernando Malatesta, Gino Cacchione, Michele Molino e qualche altro, tutti di qualche decennio più grandi me, venne in mente di andare a cantare il Sant'Antonio a casa di Ntonie de Carruzzire (Antonio Fabrizio), che abitava in Piazza San Vitale, per fargli una sorpresa.

Mi coivolsero al'ultimo momento come "suonatore" di fisarmonica. Per loro fu un successo, per me un disastro. Siccome io non conoscevo la canzone e loro non è che ricordassero bene il motivo e le strofe, fu un adattamento musicale: testo di un presunto Sant'Antonio e musica del San Sebastiano. Ntonie Caruzzire, nonostante lo scambio di canzone, si commosse sin quasi alle lacrime.

Usciti dalla casa di Ntonie, spinti dall'euforia, decisero di recarsi a cantare a casa di un altro loro amico, di nome Antonio, che abitava in Via del Popolo. Saggiamente l'altro Antonio, che io non conoscevo, se ne restò a letto e non ci aprì, facendo ricordare a tutti che esisteva anche il rovescio della medaglia e cioè che non sempre le porte venivano spalancate.

Anche se quella fu solo una serata goliardica, l'anno seguente i soliti amici vollero fare il bis.

Si presentarono, qualche giorno prima del 16 gennaio a casa mia, manifestandomi l'intenzione di voler cantare di nuovo il Sant'Antonio. Memore dell'esperienza precedente, cercai di svicolare, ma non vi riuscii.

Iniziarono a cantare, con reminiscenze dell'antico canto, ma non si capiva niente. I miei tentativi di carpirne al volo la linea melodica, furono vani.

E fu così, che dopo aver tentato inutilmente di accompagnarli con il pianoforte, non riuscendo a comprendere addirittura se la tonalità fosse in minore o in maggiore, all'mprovviso, quasi a volerli prendere e prendermi in giro , mi misi a suonare un motivetto inventato di sana pianta all'istante , con note che, come non sempre accade ad un compositore, iniziarono a susseguirsi una dopo l'altra, sino a diventare alla fine una canzonetta.

"Fràgne quasse!!!" (bella questa canzone), incominciarono a dire. "A ma' cantà 'ssa canzàune" (canteremo questa canzone).

"Ma no", risposi loro ridendo . "Questo mi sembra più una motivo da Sanremo che da Sant'Antonio", conclusi, sperando di averli dissuas i. Ma non ci riuscii. Come si dice avevene 'ncuccite (si erano intestarditi) e volevano riascoltarla, cantandoci sopra, improvvisandosi ognuno paroliere.

Secondo me il problema era che la melodia aveva uno sviluppo armonico abbastanza complesso per un San'Antonio, con la prima parte in La minore ed il ritornello il La maggiore. Roba da lasciar perdere, ma non vi fu nulla da fare.

Fatto sta, che richiamato più che dal suono dal frastuono, dopo un po' arrivò mio padre, che conosceva la versione originale del Sant' Antonio. Non gli fecero neppure aprir bocca: avevano deciso di cantare quella mia estemporanea composizione. Anzi, conoscendo la vena poetica dialettale di mio padre, lo invitarono a scrivere un testo che si adattasse a quella melodia. Dopo una mezz'oretta il nuovo canto, in dialetto abruzzese, era bello, per modo di dire, e pronto.

Ma non la finirono qui. Sulle ali dell'entusiasmo il giorno seguente mi dissero che volevano addirittura esordire in pubblico, con tanto di coreografia.

La cosa iniziava ad essere impegnativa.

Chiesi a questo punto ai miei amici coetanei suonatori di darmi una mano e così organizzammo un'orchestrina con Ivo Balduzzi alla fisarmonica, Michele De Filippis e Rino Di Cola alle chitarre, Nicola Iannace a lu tàmirre (al tamburo), io al violino che appena strimbellavo. Alle prove, al garage di Nicolino Longhi in Via Platone, vi fu un pienone. Eravamo una trentina, tutti amici, fra i quali molti miei coetanei o quasi, come Enzo Marzocchetti, Osvaldo Menna, i fratelli Vito e Luciano Cilli.

Ma questo era solo l'inizio. Ora vi era da studiare la coreografia.

Qualche giorno dopo Tonino Longhi mandò sua moglie Maria al mercato settimanale, che all'epoca si svolgeva in Via dello Stadio, dicendole di acquistare quanti più metri possibili di stoffa color marrone per realizzare le tonache da monecie (da frate), che ogni partecipante avrebbe dovuto indossare. Quì incontrò un ambulante che le disse che aveva degli spezzoni nel suo negozio a Termoli, luogo in cui Tonino e Fernando Malatesta si recarono in 500 FIAT la sera stessa, buscandosi anche una contravvenzione per eccesso di velocità. Motivo: j'avè 'ntrite li virme nghiule (modo di dire in sansalvese quando una persona diventa super attiva non fermandosi più).

Sempre molto velocemente (Tonino tagliava e Maria cuciva), confezionarono in poche ore 35 tonache di lunghezze diverse, adattando gli spezzoni di taglie diverse di stoffa all'altezza dei partecipanti. Ci uscì anche 'na tunucarelle (piccola tonaca) da bambino.

Contemporaneamente Fernando Malatesta, invece, nel suo laboratorio di perito elettrotecnico, come si intuisce già dal suo cognone, ze na ve' jute de coccie e faceva lo scienziato: con dei tubi di plastica bianca, realizzò delle candele a batteria, ognuna con una lampadinella sopra, che benemè canda alijeve ( che emanavano una luce rossa e fioca), che si accendevano e si spegnevano facendo fare contatto a due fili elettrici con la pressione delle dita.

A questo punto, come in ogni congregazione di frati che si rispetti, mancavano solo i cordoni, che vennero realizzati con parecchi metri di corda acquistati a la puteche de Carminuccie Colande (Beniamino Carmine Tomeo), il padre di Felice c'est bon. Costo completo per ogni capo d'abbigliamento 10.000 lire.

La sera del 16 gennaio il gran debutto in piazza Giovanni XXIII.

I frati, in fila per due, partendo dal garage di Nicolino Longhi, iniziarono a sfilare per le vie del paese, come quando, in occasione di un funerale importante, venivano i frati cappuccini dall'Incoronata di Vasto, che i sansalvesi chiamavano "Il Capitolo", che era un corteo che precedeva il feretro, schierati con limuniciarille davanti (ragazzini che studiavano al collegio per diventare frati), i frati dietro in ordine di altezza, ed il priore che chiudeva la sfilata.



Tonino Longhi, in prima fila, nghe la vesaccie, guida il corteo dei "frati",

che declama una litania, scritta da Michele Molino, il secondo a destra, dopo Sant'Antonio.

E qui arrivò il bello.

Grande fu la mia sorpresa quando, arrivati in piazza, incontrammo un'altra squadra che andava cantando il Sant'Antonio.

Non so se l'incontro fu casuale o premeditato.

Erano personaggi del calibro del Cav. Leone Balduzzi, al violino, Umbertuccio De Filippis alla chitarra, Olindo Palucci al mandolino/banjo, Andrea Ciavatta (ndriucce lu telefene) voce solista e caratteristica, mastre Ntunine piccinciàlle (Antonio De Filippis), che cantava solo di controcanto, l'attivissimo Ennio Di Pierro, Augusto Iezzi, Rocco Martelli, Cirese Antonio, Virgilio Cilli e tanti altri, accompagnati dalla fisarmonica di Tonino Mariscialle (Masciale). Indossavano tutti le cappe ed abiti tradizionali, un vero tuffo nel passato, insuperabili, sopratutto perchè cantavano il vero Sant'Antonio, quello tradizionale, che al ritornello dice: "Oh lemosina! Oh remite! Dateci a noi soccorso e aiuto, fateci a noi la carità".

Vi fu l'esibizione di entrambi i gruppi, tra gli applausi ed i complimenti reciproci e degli spettatori.

I due canti, potete ascoltarli qui: