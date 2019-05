"La lezione di Aldo Moro" in una riflessione di Giovanni Artese

Tuttavia, alla loro memoria andrebbe accompagnata la riflessione di carattere più generale (che a San Salvo abbiamo cercato di sviluppare nel convegno del 2016), riguardo al contesto e al momento storico, in quanto la data del 9 maggio 1978 è divenuta per l’Italia una data simbolica, la data che segna una vera e propria cesura nella storia del Novecento: tra quello che c’è stato prima e quello che è venuto dopo (così come è accaduto con le due guerre mondiali). Il decennio 1968-1978, con la rivolta e i movimenti degli studenti e degli operai, può essere infatti riconosciuto come di grande cambiamento per il paese Italia in quanto fu proprio allora che si ebbero riforme che consentirono l’accesso alle scuole superiori e all’Università per tutti i giovani, miglioramenti economici e nei diritti per i lavoratori delle fabbriche, misure a favore della famiglia e della realizzazione di case per i lavoratori, il riconoscimento dei primi diritti alle donne in lotta per il raggiungimento della parità di genere; conquiste che avrebbero cambiato socialmente e culturalmente il Paese permettendo persino alle istituzioni una maggiore autonomia e laicità. Dunque gli anni 1968-1978 non furono (come alcuni giornalisti tendono purtroppo ancora oggi ad affermare) “gli anni del terrorismo e delle stragi” bensì “gli anni della democrazia”, diretta e indiretta, di una democrazia che l’Italia non aveva mai conosciuto prima e che, per taluni aspetti, non avrebbe conosciutodopo, un momento irripetibile nella storia nazionale (quando politici e imprenditori erano costretti a misurarsi quotidianamente con il movimento di massa e le sue istanze). Lo stragismo di destra e di apparati istituzionali collusi e il terrorismo nero nacquero dunque con il fine di arrestare quest’onda popolare che politicamente avrebbe potuto portare verso un socialdemocrazia o verso una democrazia a forti tinte social-comuniste; così come il terrorismo brigatista e di altre sigle “rosse” andavano a costituire la risposta farneticante e violenta a tale “strategia della tensione” nonché , dopo il 1978, alla reazione di quei poteri forti che intendevano arrestare il cambiamento e avviare una restaurazione moderata.