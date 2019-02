Di generazione in generazione una grande passione: le uova

Nel 1970 Mario Checchia ha cominciato a commercializzare i pulcini e poi polli e uova nei mercati e nella sede di via Po. Siccome il ciclo di produzione partiva dall’acquisto di uova per non comprarne più ha cominciato a produrne direttamente e col tempo ha poi scelto di dedicarsi esclusivamente all’allevamento di galline per la produzione di uova. Nel 1978 erano passati da 1500 a 5000 ovaiole. Era ed è rimasta un’attività a conduzione familiare. Nel 1988 il figlio Nicola si è sposato e ha aperto una succursale di commercializzazione in via Ripalta, 1, in un piccolo locale di quattro metri per quattro.

Oggi l’azienda è cresciuta ed è gestita da Nicola, la moglie Grazia Cilli e dal figlio Mario.

Tutti i giorni in azienda vengono raccolte circa 4500 uova che vengono rivendute fondamentalmente ai privati, ai supermercati e centri commerciali della zona.

Ogni batteria di galline viene sostituita ciclicamente ogni diciotto-venti mesi. L’allevamento è iper controllato e viene attuato seguendo dei processi di meccanizzazione che garantiscono la massima igiene. Né le galline e né le uova vengono mai in contatto con la pollina. Le galline dell’azienda Checchia sono alimentate esclusivamente con mangimi controllati ricchi di Omega-3.

“Quando hai degli animali di cui ti devi occupare non c’è giorno in cui puoi dimenticarti di loro. Ma lo facciamo volentieri, la mattina quando entriamo nel capannone è bello sentire il vociare delle nostre galline”.

La famiglia Checchia alleva le galline con cura e amore per offrire un prodotto di qualità e ha scelto di posizionarsi nella filiera corta, produzione- vendita diretta, per garantire ai suoi clienti un ottimo rapporto qualità-prezzo.

“La soddisfazione più grande la proviamo quando arriva una mamma o una nonna che dice “voglio un ovetto fresco per il mio bambino” e noi sappiamo con certezza di dare un prodotto buono, sicuro e garantito. E con i tempi di oggi questo non è poco “.