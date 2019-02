Hai bisogno di legnami o vuoi realizzare qualcosa con il legno tutto da solo? C’è Fides

La Fides è nata circa dieci anni fa ma il titolare Fiore Elio lavora nel settore da circa trenta anni. Nell’azienda collaborano con la loro professionalità e il loro sorriso anche i figli Luigi e Nadia.

Presso la Fides, falegnami costruttori e privati possono trovare tavolame, travi lamellari, semilavorati per porte, ferramenta collanti e vernici.

Quando si entra in azienda si trovano materiali di qualità ma anche e soprattutto assistenza e consiglio per fare bene. Chi vuole realizzare qualcosa in legno, qui trova vernici, ferramenta, un aiuto nella scelta dei materiali più idonei in base alle proprie esigenze e grazie alle loro sezionatrici un servizio accurato di taglio su misura che consente di avere un prodotto già semifinito.

Passione per il legno, innovazione e attenzione al cliente sono i maggiori punti di forza della Fides.

Fides, Viale Inghilterra, 6, 66050 San Salvo CH, tel. 39 0873 342255, fideslegnami@gmail.com