Profumo di pane di casa dal panificio D’Achille!

Il panificio D’achille è nato nel 1979 per iniziativa dei coniugi Monacelli Antonio e D’Achille Rosa rilevando la licenza del panificio di Aurora nel centro storico di San Salvo.

Il mestiere l’hanno imparato grazie a dei familiari panettieri di Monteodorisio. All’epoca i coniugi già avevano 4 figli, la più piccola Sara aveva due anni. Hanno sempre lavorato con tanta passione per un alimento principe e che vanta una storia molto antica.

La magia che fa trasformare l’opportuna miscela di farina, acqua e lievito in pane ha conquistato anche il figlio Fabrizio che si occupa fondamentalmente degli impasti lievitati come pane classico, casereccio, senza sale, integrale e senza lievito, maritozzi con lo zucchero, pizze per tutti i gusti e tanti altri.

La passione per le ricette dei dolci della nonna come quella dei famosi “celli pieni”, scrippelle, calcionetti, parrozzi, pupe, banane, bocconotti, fiadoni e tanti altri dolci tipici e il contatto con il pubblico hanno invece conquistato Sara.

Le materie prime sono accuratamente selezionate per offrire il meglio ai propri clienti.

Panificio D’Achille – Via Trignina, 88 San Salvo (CH) - 0873343224