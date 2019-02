Una pescheria di fiducia? "Medusa" ovviamente!

Ad accogliere i propri clienti alla pescheria Medusa ci sono i sorrisi dei coniugi Michele Vallese e De Nicolis Vitalina. Come attività di rivendita al pubblico nasce nel 2005 ma in famiglia hanno una tradizione di pesca che dura da quarant’anni.

Dal 1976, prima ancora di sposarsi, Michele e Vitalina avevano ed hanno tuttora una barca da pesca con cui almeno due o tre volte a settimana vanno a pescare nel nostro bel mare Adriatico. Prima vendevano il loro pesce ai pescivendoli di Vasto e San Salvo. Nel 2005, per volontà di Vitalina, hanno aperto una vendita diretta in via Dante a San Salvo.

Dagli occhi di Michele traspare la passione per il mare che gli permette di offrire ai suoi clienti il bel frutto del suo lavoro.

In questi giorni sono già disponibili le anguille, pesce tipico della vigilia di Natale sansalvese.

Vitalia e Michele, a richiesta, offrono anche il servizio pulitura senza richiedere alcun compenso.

Pescheria Medusa - San Salvo (Ch) via Dante, 4 - 3383668565