Le Chic, “siamo nati dentro una scarpa”

Le Chic vanta una storia sulla commercializzazione delle calzature che dura da 5 generazioni. Una passione per le scarpe che va di padre in figlio e che da Carpineto è arrivata qui a San Salvo per amore di una sansalvese doc.

Nicola Bologna seguiva il papà che commercializzava le scarpe sia come ambulante e sia nel suo negozio di Carpineto da quando aveva 5 anni. All’epoca era normale seguire i genitori e imparare da loro un arte e il senso del sacrificio e della fatica. Ha ancora vivo il ricordo di quando seguiva il papà con un asino con due borse laterali che contenevano le scarpe da poter poi vendere nei mercati della zona. Spesso andavano sotto la pioggia e con il vento. Per Nicola era una grande gioia andare per i mercati soprattutto per la grande convivialità che si respirava in luoghi molto aperti in tutti i sensi.

“Quante notti trascorse a dormire all’aria aperta ma non mi pesava neanche un po’. Seguendo mio padre ho scoperto la bellezza di questo lavoro e ho scelto di seguire le sue orme. Conservo molti degli oggetti che raccontano un po’ la storia della mia famiglia e di questo mestiere. Conservo le borse che mio padre appendeva all’asino per trasportare le scarpe. Sono molto affezionato a delle scarpe femminili alla francese in pelle di vacchetta e con la suola chiodata che hanno 50 anni. Quelle scarpe mi fanno tornare indietro nel tempo a quando le scarpe dovevano durare tanto tempo perché di soldi non ce n’erano e proprio per questo motivo le suole venivano chiodate. Nel giro di poco tempo mi sono accorto che il commercio ce l’abbiamo nel sangue”.

E in questo continuo peregrinare, nel 1975 durante un mercato in via dello Stadio a San Salvo, Nicola ha conosciuto Smargiassi Vitalina con la quale dopo sei mesi è convolato a nozze e insieme a lei ha continuato la sua avventura stabilizzandosi nella terra d’origine della sua sposa.

All’inizio andavano solo per i mercati e nel 1990 hanno deciso di aprire un negozio di calzature in cui hanno coinvolto i due figli Antonello e Alessandro, anche loro nati e cresciuti con le scarpe sempre in mano. La famiglia Bologna ama offrire alla propria clientela scarpe di qualità, belle e alla moda. E proprio per questo motivo Antonello e Alessandro spesso e volentieri si recano nelle fiere di settore per offrire sempre il meglio.

I tempi sono cambiati ma la passione e la conoscenza della scarpa è rimasta immutata di generazione in generazione.

