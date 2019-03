Voltha Batterie, “abbiamo a cuore la qualità dei nostri prodotti”

Dietro ogni azienda di successo ci sono degli uomini che investono non solo in patrimoni ma soprattutto in capitali umani e fanno tesoro delle loro esperienze.

E “dietro” la Voltha Batteria c’è Nicola Aquilano che sin da bambino si è appassionato al mondo delle batterie e ha indirizzato la sua vita in questa direzione.

Sin dall’età di 14 anni ha cominciato a lavorare in questo settore e man mano che si avvicinava a questo mondo e ne approfondiva gli aspetti tecnici, si accorgeva che era importantissima la qualità. Esteticamente le batterie possono sembrare tutte uguali ma i materiali che le compongono e l’assemblaggio fanno la differenza. Nella sua mente si faceva sempre più spazio il pensiero: “il futuro risiede negli accumulatori di energia che consentono di essere “energicamente” indipendenti”.

Nel 2012 Nicola ha deciso di creare a San Salvo un’azienda tutta sua, la “Voltha Batterie. Ha subito voluto puntare sulla qualità e ha perciò selezionato nel mondo i migliori fornitori dei materiali che andavano a far parte delle batterie Voltha. All’inizio si occupava esclusivamente di batterie a livello industriale. Poi man mano ha ampliato il suo raggio d’azione e da due anni a questa parte è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza in tema di accumulatori di energia come ad esempio batterie avviamento per auto, moto, mezzi pesanti e nautica. Recentemente è stata anche implementata la linea Extra Life che consente di migliorare le prestazioni di una batteria del 30% rispetto a una standard grazie a un sistema di antivibrazione.

Uno dei punti di forza della Voltha Batterie è la progettazione, il montaggio, il collaudo e la manutenzione di impianti fotovoltaici. All’interno dell’azienda c’è un ufficio interamente dedicato al quale ci si può rivolgere per poter installare il sistema di fotovoltaico in una propria struttura. L’iter comincia con una bolletta da cui i progettisti trarranno i primi dati e le abitudini di consumo dell’interessato. Seguiranno altri studi e poi il percorso si completerà con la messa in opera e il collaudo dell’impianto fotovoltaico, completo di sistema di accumulo avanzato al litio, che permette di portare il costo della bolletta a zero. Grazie alla Voltha Batterie, ad esempio, è possibile farsi installare un impianto di 4 kilowattora a un costo complessivo (all inclusive) 10.000 €. È questa una spesa che si recupera in 3 anni e mezzo e sarà detraibile dalla dichiarazione dei redditi al 50%. L’impianto viene installata con una garanzia di 25 anni.

“Consideriamo una priorità assoluta offrire ai nostri clienti un prodotto di qualità in termini di durata, prestazioni e affidabilità e il tutto a un prezzo altamente competitivo”

Voltha Batteries - Viale Olanda 11 Zona Industriale - 66050 San Salvo (CH) - Telefono: e Fax: +39 0873 548812 - Mail info@voltha.com

http://it.voltha.com/

https://www.facebook.com/volthabatteries/