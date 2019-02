Con “La Tela di Penelope” puoi dare sfogo alla tua creatività!

La mania di una bambina di trasformare ogni vestito e oggetto che le capitava tra le mani, in qualcosa di unico e più bello della versione precedente, ha dato vita a una bottega fatta apposta per chi ama mettersi in gioco e usare mani e cuore per creare cose nuove.

E così che è nata “La Tela di Penelope” un luogo dove senti subito il profumo dell’arte artigiana. Penelope per attendere e restare fedele al suo amato Ulisse, di giorno tesseva le trame di una tela con dei filati scelti con cura e poi di notte la disfaceva. Ogni giorno ricominciava a tessere per amore.

Presso questa bottega puoi trovare materiali di merceria creativa, tessuti e stoffe americane, fommy, Renkalik, Hft, fili e filati delle migliori marche, e tanto altro ancora.

E ovviamente Annarita Di Franco (la bambina oramai diventata donna che ha dato vita a questa bottega) esegue anche lavori di realizzazioni e personalizzazioni di corredi per neonati e da sposa. Grazie a sofisticate macchine da cucire e plotter da taglio, “La Tela di Penelope” riesce a riprodurre loghi aziendali su qualsiasi supporto.

Entra anche tu nel magico mondo de “La Tela di Penelope”.

La tela di Penelope – Via Ripalta, 4 – 66050 San Salvo (CH) – te. 347 322 7661

https://www.facebook.com/La-Tela-di-Penelope-675150469239774