Malò Moda, il meglio dell'abbigliamento uomo donna per un look casual e chic

MALO' MODA, il nuovo negozio di abbigliamento uomo/donna a San Salvo.

Malò Moda da via Istonia si è trasferito in via Grasceta in un nuovo ambiente completamente ristrutturato e più ampio. La titolare, Carmela Barisano, da 20 anni nel settore, è sempre attenta a proporre il meglio delle novità della stagione autunno inverno 2018/2019. Tante le proposte che vanno da una ricca varietà di capi coloratissimi ai look più classici.

Un'occasione per scoprire le nuove collezioni di Miguel Bharross e Pdk, adatte ai giovani per uno stile casual, versatile, per un utilizzo quotidiano senza essere mai banali. Malò Moda infatti è rivenditore autorizzato delle due linee di abbigliamento sponsorizzate dai vip Fabrizio Corona e Cecilia Rodriguez.

Cura al dettaglio e ottimo rapporto qualità prezzo sono le caratteristiche a cui Carmela non può rinunciare. "Amo questo lavoro e il rapporto che si crea con i miei clienti quando vengono a scegliere i capi nel mio negozio. Mi piace consigliare loro il look più adatto al loro stile, magari sorseggiando anche un buon caffè rigorosamente offerto da me".

Da Malò Moda è possibile completare il look con una serie di accessori: scarpe, cinture, cappelli, borse e sciarpe. E aggiungere un tocco in più con la linea di profumi Yodema.

Scopri i nuovi arrivi sulla loro pagina Facebook MALO' MODA. Aperto il lunedì dalle 16 alle 20 e dal martedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, chiuso la domenica.

Per info: 0873 342130