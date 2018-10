Il DranK di San Salvo inventa il panino con Aragosta, il Lobster

Lanciato “Lobster” il panino con Aragosta di DranK! Dopo una lunga serie di test e prove, si è arrivati ad un connubio perfetto, gustoso. La scelta del pane è stata fondamentale, parliamo di un pane tipo buns, morbidissimo tendente ad una brioches, dorato in superficie. L’abbondante Aragosta in trancetti si sposa perfettamente alla salsa di tipo maionese in versione light. Viene sempre servito con cruditès di verdure fresche come sedano e carota ed una saporita pannocchia alla piastra. I feedback dei primi ad averlo provato sono davvero postivi ed entusiasmanti!

Ad ora il “Lobster” non si trova nel menù DranK. La prenotazione è l’unico metodo per gustarlo, semplicemente basterà prenotarlo il giorno prima per il giorno dopo:

Telefono: +39 349 39 05 444

Mail: info@drankwine.it