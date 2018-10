Ehi mamme! Che ne pensate di un bel caffè e un buon cornetto artigianale da Dalì?

"Abbiamo appena portato i figli a scuola e ora cosa c'è di meglio dell'augurarci il buongiorno e partire con un sorriso davanti a un buon caffè e un buon cornetto da Dalì?"

Il Bar Pasticceria Dalì in via Tobagi a San Salvo, è il luogo perfetto per gustarsi un'ottima colazione fatta da ottimi cappuccini e squisiti caffè, composti dalle migliori miscele e da svariati dolci e brioches calde di pasticceria per tutti i gusti.

Uno dei tanti fiori all'occhiello della colazione della pasticceria Dalì sono "i signori cornetti" fatti dalle mani esperte del suo personale e utilizzando esclusivamente ingredienti di primissima qualità.

Siccome lo staff ha a cuore tutti i suoi clienti, anche chi è intollerante al lattosio, ha pensato anche a loro.

Infatti il processo produttivo dei cornetti della pasticceria contempla due impasti: uno classico e l'altro con margarina e farina di farro di primissima qualità fatto apposta per loro.

Dalì nasce dalla grande passione per il mondo di dolci. La nostra Pasticceria Dalì è composta da un personale attento, qualificato ed in continua crescita professionale. Il nostro obiettivo principale è quello di realizzare prodotti di qualità al cui gusto e forme è davvero impossibile resistere. Un ambiente accogliente con posti a sedere anche fuori, diventa il luogo per scegliere una colazione davvero speciale potendo scegliere tra i tanti prodotti di pasticceria classica o moderna e fresca o secca.

Bar Pasticceria Dalì, via Walter Tobagi 6, 66050 San Salvo (CH) - tel. 3407434875E - mail:info@pasticceriadali.com

Orari di apertura: dal lunedì alla domenica dalle ore 05:00 alle ore 21:00

http://pasticceriadali.com/

https://www.facebook.com/DALI-by-MONA-LISA-251601642045909/