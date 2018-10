Se frutta e verdura fresca vuoi trovare al mercato domani devi andare

Il mercato è sempre stato un luogo dove fare dei buoni affari. E questa regola vale anche per la frutta e la verdura.

A San Salvo la ditta Giuliano ogni giovedì porta frutta e verdura fresca a "buon mercato" ovvero ad un ottimo rapporto qualità prezzo.

Il giorno comincia di buon ora per recarsi al mercato, scaricare il camion allestire il banco. Nel pomeriggio ancora in giro per ricaricare il camion di frutta e verdura fresca da fornitori attentamente selezionati.