Domani 27 ottobre l'inaugurazione di BlitzFoto- San Salvo

Blitz studio Fotografia e videoproduzione si rinnova e domani inaugurerà il nuovo studio con tante novità. Blitz Foto nasce dalla passione di Rino Ottaviano a cui a 8 anni regalano una macchinetta fotografica che diventerà nel 1986 protagonista della sua attività lavorativa.

L'immortalare dell'attimo e del tempo conquistano anche la moglie Carmelina e i figli Giovanni e Martina che divengono componenti fondamentali dello staff che si prende cura dei clienti dello studio per offrire un servizio a 360° nel campo della fotografia e del videoproduzione.

Blitz studio offre servizi di fotografia e videoproduzione altamente professionali per eventi, cerimonie, ritratti, pubblicità, reportage; offre inoltre servizi di modellazione tridimensionale fotorealistica architettonica ed ingegneristica, per la presentazione di progetti e prodotti mediante render statici ed animazioni.

"Vi aspettiamo tutti nel nostro nuovo studio in via Trignina. Tra le tante novità abbiamo in programma una serie di iniziative che formano un percorso di coinvolgimento di coloro che amano emozionarsi davanti a un'immagine"