Hai problemi di piccioni? Bruno Saiaci è l’uomo giusto per te

I piccioni per quanto belli possano essere e regalare anche una nota di natura tra i blocchi di cemento che sono i palazzi, spesso costituiscono un vero e proprio problema quando scelgono proprio il tuo terrazzo, poggiolo, i tuoi davanzali o il tuo cornicione per viverci.

I loro escrementi danneggiano gli edifici e diffondono malattie sia agli esseri umani sia agli altri animali. Una loro invasione costituisce un enorme problema.

Bruno Saiaci (leggi), un professionista dell’edilizia acrobatica detta anche su fune, può risolvere davvero il problema rispettando la natura.

Fino ad oggi gli strumenti migliori per debellare il problema sono di natura meccanica. Si tratta di apporre nei posti usati come dei nidi, delle barriere tipo reti antipiccioni, dissuasori meccanici antipiccioni e simili. Ma perché questi strumenti possano davvero funzionare occorre che vengano ben posizionati ma solitamente non sempre è agevole raggiungere cornicioni e soffitte.

Bruno Saiaci grazie alle tecniche dell’alpinismo è in grado di arrivare anche nei posti non raggiungibili con il cestello, arrampicandosi con corde e seggiolini ed effettuare un lavoro meticoloso e puntuale come se fosse a terra e soprattutto in assoluta sicurezza. Grazie a queste caratteristiche, il “muratore acrobatico” Bruno è in grado di posizionare gli strumenti antipiccioni in maniera davvero impeccabile. (Leggi)

"E fu così che i piccioni dovranno trovare altri nidi, possibilmente dove non facciano danni".

Bruno Saiaci – Via Meucci, 18 – San Salvo (CH) – e-mail: saiaci.bruno@gmail.com – cel. 3894387272