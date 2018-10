Realtà virtuale per aiutare i bambini in cura oncologica e odontoiatrica. Metamer premia il progetto TOMMI a InnovAzioni 2018

Un'esperienza in realtà virtuale presentata in forma di gioco e sviluppata per ridurre stress, ansia e dolore nei bambini sottoposti a trattamenti medici, in particolare i pazienti della pediatria oncologica e odontoiatrica.

E' questo il Progetto "TOMMI", della Softcare Studios Sviluppo, che ha ricevuto da Nicola Fabrizio, Amministratore Delegato della Metamer, il Premio Speciale Metamer durante l'evento InnovAzioni 2018 tenutosi venerdì e sabato all'Aurum a Pescara.

Tommi, inoltre, durante le sessioni di gioco analizza le condizioni di benessere e i livelli di stress dei bambini raccogliendo informazioni utili che permettono di aiutare il personale medico a monitorare i pazienti e adattare meglio la terapia alle loro necessità.

L'obiettivo finale è migliorare l'aderenza alla terapia dei bambini, migliorando l'efficienza della terapia e la relazione medico-paziente.