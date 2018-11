Novità da Divine Follie, arriva la Pinsa e la pizza Gluten Free

Novità alla pizzeria Divine Follie, arriva la pinsa!

Che cos'è?

La pinsa è una focaccia salata di origine laziale, un'alternativa leggera alla pizza tradizionale.Tipica della cucina romana, era già nota nell'antica Roma ed è stata, come tuttora, una pietanza molto diffusa anche in epoca moderna nelle trattorie romane, spesso utilizzata per accompagnare taglieri di salumi e formaggi al posto del pane. Può essere condita nei modi più svariati, con prodotti selezionati, come alici, pomodorini freschi, scaglie di parmigiano, salumi, per arrivare a una vera pizza gourmet.

Divine Follie garantisce anche la preparazione della pizza Gluten Free ideale per i celiaci e gli intolleranti al glutine, segno dell'attenzione verso chi ha problemi alimentari.

Divine Follie di Pierluigi Ciminà si trova a Marina di Montenero, località Costaverde con apertura il venerdì, sabato e domenica.

Oltre alle novità il Divine Follie continua a proporre due menu a 10 euro:

Pizza + patatine fritte + bevanda (0,2 birra, acqua, coca cola)

Frittura + tris di verdure in pastella + bevanda (0,2 birra, acqua, coca cola)

Apertura occasionale anche in settimana per feste di compleanno o feste private e il servizio da asporto.

Divine Follie- Pizzeria Friggitoria si trova in via Giovanni Beltrame, 26 a Marina di Montenero di Bisaccia, località Costaverde (CB) clicca qui ogni venerdì, sabato e domenica a partire dalle ore 17.00. E' gradita la prenotazione.

Per info: 329 9163624

