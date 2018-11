Con un caffè da Osvaldo si entra nel cuore della città

La "Caffetteria del Quadrilatero" è uno dei più antichi bar di San Salvo: esiste dal 1955.

Quando ancora esisteva piazza San Vitale e questo spazio era spazio era occupato da case e vicoletti, il bar già esisteva. Nel 1962 con l'abbattimento di quelle case e la costruzione della piazza, al proprietario è stato offerto l'attuale locale.

Osvaldo Menna gestisce "La caffetteria del Quadrilatero" dal 22 maggio 2010.

Chi entra nel bar trova una traccia fotografica dei tempi e degli spazi che furono.

Non a caso il motto del locale è:

"Il Quadrilatero propone un tuffo nel passato alla scoperta delle origini di San Salvo. "

"La caffetteria del Quadrilatero" inoltre è uno di quei bar virtuosi che non alimenta la ludopatia e non lucra sulle debolezze delle persone. Nel suo interno non ci sono macchinette slot e nè vi si pèossono acquistare Gratta e Vinci e simili.

Orari di apertura 6.30 -13.00 e 14.30 - 20.30. Giorno di chiusura domenica pomeriggio

Info 3357991950