Nasce "La Combriccola", "nonno sitter" e tanto altro! Il 24 l'inaugurazione

Il centro diurno "La Combriccola", conscio del fatto che "il diventare anziani è un pò come tornare bambini" ha pensato di aprire una struttura in grado di offrire dei servizi innovativi a questa particolare fascia di età e anche ai loro familiari.

Sarà non un posto dove gli over 65 anni (ovviamente anche under) potranno fare teatro, decoupage, ballare, riscoprire antiche arti, fare ginnastica, giocare con la playstation, partecipare a incontri informativi sulla prevenzione e tanto altro in un clima di convivialità e serenità.

Potrebbe sorgere spontanea la domanda: "Cosa ci fanno gli anziani con la playstation?". Eppure diversi studi stanno dimostrando che è molto utile per l'Alzheimer, il Parkinson, la demenza senile e altre malattie neurologiche degenerative.

Inoltre il centro diurno sta avviando dei progetti con le scuole per promuovere incontri intergenerazionali bambini- anziani affinché ognuno sia di stimolo all'altro. La nonnina che insegna alla bambini a fare l'uncinetto, la maglia, i dolci di una volata, la pasta fatta in casa, lavoretti di falegnameria e di minuteria.

Insomma un centro diurno dove gli anziani si possano davvero divertire e stare bene e in compagnia proprio come se fossero dei bambini.

La struttura è anche un modo per consentire alle famiglie di affidare il proprio caro anche per una o due ore, una giornata intera o fare contratti mensili in caso di una qualsiasi esigenza. Nel caso di richiesta del servizio giornaliero e mensile sarà compreso nel prezzo anche il servizio trasporto e mensa.

L' associaz Convivial Italy ideatore e gestore del Centro nei giorni 24 novembre e 10 dicembre prossimi presenteranno "La Combriccola", lo scopo dell associazione, i corsi e le attivita' che si svolgeranno all'interno del struttura e che saranno aperti per tutte le eta'. Inoltre in questi due giorni ci si potrà anche tesserare all'associazione.

Gli orari della struttura saranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.

Sabato 24 novembre ci sarà l'inaugurazione del centro.

Nella citta' di Vasto presto ci sara' un cuore pronto ad accogliere con amore e dedizione gli anziani che avranno voglia di assaporare la gioia della convivialita' e dello stare bene insieme. Il progetto "" Non piu'soli'" con arterie di servizi e laboratori studiati dallo staff dell " associazione Convivial Italy insieme a coloro che hanno abbracciato con entusiasmo questa bella esperienza,ha lo scopo di migliorare la qualita' della vita in sinergia con grandi e piccini...grazie a chi ha permesso di intraprendere questo percorso e soprattutto a chi permettera' di continuarlo...