Coffèe SHOP DOS Santos: "Venite a trovarci nella nostra nuova sede"

Dal 12 novembre scorso il Coffèe SHOP DOS Santos (leggi), negozio specializzato in caffè si è trasferito in una nuova sede, più grande e più accogliente.

Caffè in tutte le forme e di tutte le migliori aziende produttrici: chicchi, macinato, capsule e bevanda e con la possibilità di prendere anche le cialde sfuse per provare ogni singolo gusto e comporre una scorta variegata di caffè anche per i palati più esigenti

nel nuovo locale c'è una grande esposizione di cialde sfuse, preparati per altre bevande calde, tisane, tè, biscotteria, prodotti tipici, marmellate, zuccheri aromatizzati, tartufi, cioccolato, confetti, e tanto altro.

Insomma entrare nel nuovo locale di Coffèe SHOP DOS Santos è con entrare in un mondo pieno di fascino e di gusto che ridona la voglia di curiosare tra i colori e le scritte per provare nuovi sapori e nuove sensazioni. Un pò come il "paese dei Balocchi" per bambini.

Vi si possono trovare anche le macchinette in grado di creare delle esplosioni di gusto incredibili. Ce ne sono davvero per tutti i "gusti" e con prezzi a partire dalle 40/50 euro in su. Tutti garantiti e completo di servizio di assistenza.

E allora che aspettate venite e trovarci nel nuovo locale, siamo sicuri che vi piacerà!

Cofee Shop Dos Santos- Via Grasceta, 2 (nei pressi della rotonda degli alpini) – San Salvo (CH) – 3478388139

https://www.caffedossantos.it/

https://www.facebook.com/Coff%C3%A8e-SHOP-DOS-Santos-368544066922866/