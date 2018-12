Capsule e cialde compatibili "Il Chicco by Camillo" ora anche da Black Rose

Il Chicco by Camillo arriva da Black Rose. Azienda di San Salvo, il Chicco by Camillo, da oltre 10 anni offre professionalità e competenza a tutti gli amanti del caffè, con una variegata gamma di prodotti, tra miscele, cialde e macchine per il caffè di ultima generazione. Ora potrai trovarci anche dal bar ristorante e pizzeria Black Rose, in via Venezia 25, una delle attività storiche di San Salvo gestita dai quattro fratelli Teresa, Davide, Lara e Maurizio con la guida dell’ancora attivissima mamma Rosina Maria Cilli.

All’interno del bar potrai trovare tutti i prodotti del Chicco by Camillo: cialde e capsule compatibili con Nespresso, Lavazza A Modo Mio, Lavazza Espresso Point, Nescafè Dolce Gusto.

“Orgogliosi di lavorare per voi”