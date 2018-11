Sport Village San Salvo, in partenza un nuovo corso di scuola nuoto per bambini e adulti

Novità allo Sport Village di San Salvo.

Da giovedì 6 dicembre partirà un nuovo corso di scuola nuoto per bambini e adulti.

Quali sono i benefici del nuoto?

Ormai si sa, i benefici del nuoto sono molteplici. Se praticato regolarmente è ideale per mantenerti in buona salute. Uno sport che distende i muscoli, rilassa la mente e scioglie lo stress! E' adatto a ogni età ed è utile per rendere più elastica la colonna vertebrale e per migliorare la postura. Fa bene al cuore, permette di bruciare il maggior numero di calorie e contrasta gli attacchi d'asma. Insomma, un vero toccasana!

Imparare a nuotare è importante, soprattutto per i bambini, oltre che per una questione di sicurezza anche per il loro benessere.

Quali sono i benefici del nuoto per i bambini?

E' un'attività che comporta il movimento di tutti gli arti, sia braccia che gambe, e quindi favorisce il coordinamento neuromotorio. Imparando a stare a galla e a muoversi con naturalezza sapranno vivere in sicurezza anche i momenti di gioco.

Allo Sport Village, infatti, imparare a nuotare sarà un gioco. E' stata predisposta per i bambini un'area attrezzata con diversi giochi per superare la paura dell'acqua e favorire l'acquaticità.

Cosa aspetti a tuffarti?

Lo Sport Village si trova in Via Traversa Pio IX, 5 a San Salvo (Ch)

Telefono: +30 0873 343684 Fax: +39 0873 343684 Email: info@millesport.it