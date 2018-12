The Cycle Job a San Salvo, "A Natale regala una bicicletta"

Stai cercando qualcosa da regalare per Natale? Regala una bicicletta!

The Cycle Job a San Salvo, in via Grasceta 78/C, ha una vasta gamma di articoli per tutti. Il proprietario Nicola Saracino è appassionato di biciclette fin da ragazzo guardando le gare ciclistiche di Marco Pantani.

Grazie a mensili e siti specializzati si è creato una vera e propria cultura su tutto ciò che riguarda la bicicletta, aspetti tecnici e funzionali, meccanica, materiali, pezzi, manutenzione, riparazione ecc..

Nicola non solo si è preoccupato di studiare la bici in sé ma la ha anche praticato come sport con una società sportiva di Termoli fino all’età di 19 anni quando un problema al ginocchio l’ha costretto ad abbandonarla a livello agonistico.

La The Cycle Job vende biciclette sia nuove che usate, di ogni genere, anche elettriche, ricambistica, accessori e abbigliamento (Shimano, Sram, Campagnolo, Fulcrum, Dtswiss). Nicola è specializzato in riparazioni e assemblaggio ruote Custom, Rev, forcelle e ammortizzatori Fox e Rockshox.

The Cycle Job di Saracino Nicola - Via Grasceta, 78/C - 66050 San Salvo CH - Cell. 328 6267777 – nicola-saracino@hotmail.it - info@thecyclejob.com

facebook.com/thecyclejob