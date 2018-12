Dolce e Salato, inaugurato il nuovo punto ristoro al Centro commerciale Insieme

Dolce e Salato ha aperto un nuovo locale al Centro Commerciale Insieme.

Spazi ampliati e rinnovati, posti a sedere, un punto caffetteria e una vetrina "un pò dolce e un pò salata". La passione e la continua ricerca di novità ha permesso ad Antonio e Concetta, aiutati dai figli, a raggiungere importanti traguardi. Dal cerretto estivo del 2000 sul lungomare di San Salvo Marina, al punto di ristoro fisso nel 2011 in via Magellano, complesso Solaris isola 3, all'apertura nel 2014 di un punto vendita nel Centro commerciale Insieme che adesso si è spostato in questa nuova sede. Sempre pronti a soddisfare anche i palati più esigenti. Quello che non è mai cambiato e che rappresenta il loro punto di forza è lo straordinario mix di farina, uova, zucchero, burro e latte che si adagia dolcemente su una piastra bollente e che adesso il suo profumo potrà inebriare i corridoi del Centro commerciale.

"Dio ha dato agli angeli le ali, all'uomo il cioccolato"