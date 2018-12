Colazione da Tiffany come a casa, meglio di casa

Fare Colazione da Tiffany? Da domani si può. Apre in via Ovidio, 10 a San Salvo la caffetteria ispirata al celebre romanzo del 1958 di Truman Capote e da cui fu tratto il film con Audrey Hepburn e George Peppard. Arredo in perfetto stile english con un tocco di "blue Tiffany", divanetti e tazze in ceramica per sentisi come a casa.

Entrambi con la passione per la pasticceria Mirco e Rosa, insieme alla figlia Giulia, hanno deciso di iniziare questa avventura coniugando eleganza e raffinatezza. Colazione da Tiffany sarà aperto tutte le mattine dalle 7 alle 13 e il sabato pomeriggio. Si potranno assaggiare torte fatte in case, cornetti con tante creme preparate da Mirco, tè speciali, spremute, piccola pasticceria, oltre a dell'ottimo caffè. Una colazione salutare, con ingredienti selezionati, tutto rigorosamente "fatto a mano".

Il messaggio che Mirco e Rosa vogliono dare domani nel giorno della apertura è espresso con queste parole "Cari amici per l'apeertura della nostra caffetteria il regalo più bello sarà la vostra presenza. Abbiamo aperto una lista donazione a favore dell'associazione Lory a Colori".