Con "Il Ghiotto" scrippelle al bacio: morbide dentro e croccanti fuori!

Nel periodo natalizio, ogni fine settimana c'è una presenza davvero molto dolce in città. una giovane coppia, Massimiliano e Marcella, producono uno dei dolci più tipici di questa terra in questo periodo: le scrippelle.

Li riconosci dal loro inconfondibile furgoncino intitolato "Il Ghiotto" posizionato in via Roma in prossimità del Monumento ai Caduti. Già quando ti avvicini, cominci a sentirne il profumo. E quando più ti fai prossimo al furgoncino le cominci ad ammirare una forma non sempre comune, un po' più schiacciate del solito e con quella giusta doratura. E se vai ad assaporarle le senti croccanti fuori e morbide dentro! Mmm.... che bontà".

Tutto è iniziato tre anni fa con un semplice gazebo e per dar compimento alla passione di Marcella per il dolci nata quando da bambina impastocchiava con mamma e nonna. Ed ecco l'idea: "perchè non associare le scrippelle all'attività di paninari già esistente del "Il Ghiotto"?".

L'idea è stata molto apprezzata dai clienti che quando si sta avvicinando il periodo natalizio cominciano a chiedere "Allora quando iniziate in via Roma?".

E allora che aspettate ad andarle a provare?

Ogni fine settimana dal venerdì alla domenica, nei pressi del Monumento dei caduti, in via Roma, dalle ore 16 in poi scrippelle dolci, salate e persino con la nutella che può essere messa sia sopra che all'interno proprio grazie a quella forma schiacciata che consente di essere tagliata e ospitare il dolce ripieno.

E' possibile anche poterle prenotare ai numeri 3484087950 o 3386630178

Foto di Simone Colameo