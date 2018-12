Vuoi risparmiare su luce e gas? Rivolgiti a Voltha

Voltha continua a crescere e a implementare nelal sua azienda altri servizi e a stringere nuove alleanze con aziende importanti a livello nazionale.

Uno degli ultimi servizi in casa Voltha è la possibbilità di stipulare contratti di luce e gas che consentono di risparmiare l'equivalente di una bolletta all'anno.Vengono garantite delle tariffe bloccate a 30 mesi anche in presenza di aumenti di mercato. Parola d'ordine : trasparenza!

Per poter offrire questo nuovo servizio Voltha è divenuto agente di riferimento di Abruzzo e Molise di una delle aziende leader nel mercato di luce e gas: il gruppo Hera Comm, terzo distributore in Italia.

Per qualsiasi problema e informazioni ci si può rivolgere ai consulenti presenti negli uffici Voltha di San Salvo.

Voltha consente anche di installare una colonnina per la ricarica di auto elettriche sia presso privati che presso attività commerciale

Tutto ciò che è predisposto o predisponibiole per un funzionamento elettrico Voltha crea la batteria ad hoc. Voltha progetta e realizza batterie al litio per veicoli elettrici per un'azienda leader nel mercato di produzione di veicoli elettrici per la raccolta di rifiuti.