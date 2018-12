Nella "Bottega del Gargano" trovi prodotti tipici pugliesi di qualità

Presso La Bottega Del Gargano si trovano prodotti tipici e artigianali di Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo. Tantissimi sono i prodotti che si possono andare a provare per un Natale pieni di sapore. Si potranno far confezionare anche cesta natalizi per le persone più care.

Molto apprezzate sono le pagnotte di pane di Monte Sant’Angelo che arrivano a pesare anche 3 chili e si caratterizzano per una doratura ottenuta grazie una lenta cottura e che riesce a conferire una croccantezza tutta sua. Sempre nell’ambito dei prodotti da forno spiccano i biscotti da inzuppo e i “poperati” fatti proprio come facevano le nostre nonne.

Un altro prodotto di punta della Bottega del Gargano sono i taralli grossi all’uovo e i “scaldatelli” artigianali al finocchio, al limone, alle mandorle, al peperoncino, alla cipolla, eccetera.

I patiti di formaggio vi possono trovare un ottimo cacio cavallo, la mozzarella bufala e la cacioricotta.

Per i più golosi ci sono le tipiche ostie ripiene di mandorle e miele e le cartellate (dolce tipico natalizio pugliese).

Inoltre nel La Bottega Del Gargano trovi legumi molto selezionati a tra questi i ceci e fagioli neri a cui sono attribuite particolari caratteristiche nutritive.

La Bottega del Gargano - Via Puccini, 12 - San Salvo (CH) - 3662900308