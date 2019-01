Prospero, voglio dare più sicurezza a questo territorio

La costa vastese, San Salvo, Vasto e non solo sono sempre più al centro dell’attenzione della delinquenza. Nel passato, era considerata piccola malvivenza o teppismo locale ma, col passar del tempo, le infiltrazioni da fuori regioni, anche di carattere mafioso, sono diventate chiare ed evidenti: scippi, rapine, furti in appartamento ed importanti atti intimidatori, con incendi e devastazioni, ne sono il segno.

Dopo anni di sottovalutazione, sempre denunciata da Fratelli d’Italia, occorrono misure che permettano, a Comuni e privati cittadini, maggiore sorveglianza del territorio e dei propri beni. L’impegno è quello di sostenere il finanziamento per impianti di videosorveglianza ed aumento e addestramento dell’organico delle Polizie municipali, così come di interventi per il potenziamento delle Forze dell’Ordine dello Stato.

Nella filiera degli interventi per la sicurezza è imprescindibile la permanenza dei Tribunali di Vasto e degli altri che, in Abruzzo, sono considerati “minori”: non solo proroghe alla paventata chiusura (oltretutto concesse nei periodi elettorali) ma interventi legislativi che ne scongiurino, definitivamente, la soppressione e permettano il mantenimento, per intero, delle loro indispensabili funzioni.

Sul questo tema, “ci sono, ci sarò”.