Gabriele Cirilli in scena a Vasto Marina, altro evento firmato 'La Ciucculella'

Il 19 gennaio un altro grande evento firmato La Ciucculella che porta a Vasto un artista di fama nazionale come Gabriele Cirilli, già protagonista di tantissimi successi che lo hanno visto distinguersi a teatro, al cinema e in tv in tante produzioni diverse. La serata vedrà un menu gourmet esclusivo accompagnare la performance dell'artista.

Sarà il poliedrico e irresistibile Gabriele Cirilli a proseguire il filone di eventi di successo che da anni contraddistingue La Ciucculella di Vasto Marina, una serie di eventi imperdibili che ha visto alternarsi artisti italiani di primo piano come Jerry Calà, Fausto Leali, Peppino di Capri, Marcella Bella, Umberto Smaila, Edoardo Vianello, Maurizio Vandelli, New Trolls, Piero Mazzocchetti, I Camaleonti, Dik Dik e molti altri.

Fin dal suo annuncio la serata ha calamitato l'attenzione di un pubblico ampio e diversificato, che sta dimostrando grande interesse per un artista conosciuto e amato da grandi e piccini, capace di intrattenere come pochi altri in modo sempre unico e sorprendente.

Le tappe del successo di Gabriele Cirilli

Formatosi alla scuola di Gigi Proietti, Cirilli lavora in teatro, cinema e televisione, entrando nel cuore del grande pubblico prima con Seven Show e poi in tante edizioni storiche di Zelig. Nel corso degli anni diventa protagonista al cinema e in TV sia come attore che doppiatore in opere come Un medico in famiglia, Volare, Matrimonio al sud e tanti altri. Da sempre è un volto di primo piano in tv all'interno di show importanti come Tale e Quale Show, Ballando con le stelle o Eccezionale veramente. Gira i teatri di tutta Italia con i suoi spettacoli e monologi in cui fonde comicità, musica ed emozioni.

Anche questa volta l'evento sarà impreziosito da un'elegante location come l'esclusiva sala de La Ciucculella, uno spazio accogliente e ricercato nei dettagli che ha permesso al pubblico di vivere alla grande l'evento grazie all'allestimento speciale. Ancora una volta gli eventi de La Ciucculella danno lustro alla proposta culturale della città proponendo appuntamenti con grandi nomi che attirano sia il pubblico Vastese che quello proveniente del centro-sud Italia.

La Ciucculella (Lungomare Cordella Vasto – 0873.801844 – info@laciucculella.it – www.laciucculella.it