Di Pierro Costruzioni: innovazione e nuove tecnologie per il Complesso Residenziale Melvin Jones

Una casa è un nido d’amore, il luogo che più ti appartiene in assoluto. Ogni volta che esci al rientro viene spontaneo pensare “casa dolce casa”! E tutto diventa ancora familiare, nuovo e bello. Mettersi comodi sulla poltrona e godersi il bel calduccio delle gelide giornate fredde come quelle di questi giorni oppure in estate godersi il fresco sui meravigliosi e ampi terrazzi: che meraviglia!

Tante sono le particolari caratteristiche tecniche che contraddistinguono il complesso residenziale “Melvin Jones” in fase di realizzazione a San Salvo

Complesso Residenziale Melvin Jones, solo il meglio!



Caratteristiche tecniche:

- Classe energetica A4

- Riscaldamento a pavimento

- Cappotto termico in lana di vetro

Vantaggi:

Risparmio economico sul costo del riscaldamento / raffrescamento

Protezione dal caldo

Protezione dal freddo

Protegge dai rumori esterni

Evita la comparsa di muffe e condense

Protezione dal fuoco

Maggior durata nel tempo

Rispetta l’ambiente

- Energia rinnovabile per mezzo delle pompe di calore.

Soluzione a impatto ambientale zero, alimentando gli immobili con fonti di energia alternative e rinnovabili, come la "pompa di calore". Questo apparecchio è in grado di riscaldare e raffrescare l’abitazione sfruttando il calore naturale presente in natura.

- La Domotica

Tutta la tua casa nel tuo smartphone! Un sistema domotico consente di avere controllo sul sistema di climatizzazione, sugli elettrodomestici e l'illuminazione della propria casa anche a distanza, portando notevoli vantaggi di tempo, sicurezza, comfort e risparmio energetico.

- Tetto in legno

Per isolare termicamente un’abitazione il tetto in legno è la soluzione ideale, inoltre abbinato al tetto ventilato, il comfort della propria casa è garantito. Oltre all’isolamento termico, il legno è utilizzato per insonorizzare gli ambienti. Protezione dalle infiltrazioni d'acqua con Amphibia della Volteco.

Amphibia è una membrana impermeabile multistrato, idro-reattiva, autosigillante, autoriparante ed autoagganciante nella versione grip.

È composta da un manto continuo polimerico multistrato coestruso, con funzionalità differenziate, per una totale tenuta stagna delle strutture interrate dalle infiltrazioni d’acqua.

Per ulteriori info è possibile consultare la pagina Facebook Di Pierro Costruzioni. Le trattative di compravendita sono in esclusiva presso "Nexkond Real Estate", tel 0873.549555

https://www.facebook.com/dipierrocostruzioni/?epa=SEARCH_BOX