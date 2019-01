“Legno Arreda”, artigiani di arredi di qualità

Una volta, per tenere impegnati i bambini affinché non prendessero cattive strade e al contempo far imparare loro anche un mestiere, i genitori mandavano i figli "a passare il tempo" da falegnami, calzolai, idraulici, elettricisti e simili.

Così è iniziata l’avventura da falegname di Di Giacomo Mario, un’avventura che dura da quasi 54 anni. A soli 8 anni è entrato nella bottega di Mastro Rosario Tomeo a San Salvo ed è qui che ha imparato ad amare il legno e di come questo potesse prendere forme per creare degli oggetti che potevano servire all’uomo.

Svolgendo questo lavoro ha acquisito da autodidatta anche competenze che solitamente ai tempi di oggi sono propri di studi professionali come il progettare degli arredi in linea con i gusti e le esigenze della propria clientela.

Dal 1998 Di Giacomo è titolare della ditta Legno Arreda, un’azienda artigiana che realizza su misura arredamenti, infissi, porte e complementi di arredo con utilizzo di materiali atossici di pregio, e attenzione al design e al particolare.

Uno staff altamente professionale che si distingue per cortesia, serietà e dedizione al lavoro costituiscono un valore aggiunto all’intera azienda che riesce a dare il meglio di sé in ogni ambito aziendale.

“Innovazione, qualità, ed affidabilità duratura nel tempo” è il motto di Mario Di Giacomo.

Legno Arreda Di Di Giacomo Mario & C. Sas - Via Giacomo Matteotti, 16, 66050 San Salvo CH - 39 087 334 3173 - 39 338 406 6416