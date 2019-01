Renato Moto: dalla Ducati a San Salvo

La "passione" è la compagna fedele di ogni buon lavoratore. Ognuno ne ha almeno una che lo prende e lo travolge fin dai primi anni di vita. La passione di Renato Toscano è quella per le moto. A soli 4 anni era riuscito a mettere in moto una vecchia vespetta dello zio e farci un brevissimo tragitto.

Grazie a un corso da tornitore meccanico presso le Salesiani di Vasto, Renato ebbe la possibilità di entrare nel mondo delle moto presso la sede della Ducati a Bologna: vi rimase per ben due anni. Fu quella un'esperienza ha segnato profondamente il suo percorso lavorativo.

Aggiustare, rimettere in funzione, regolare e trasformare moto sono i lavori che gli danno le maggiori soddisfazioni. Sentire da un suo cliente che una moto che prima andava così così e dopo il suo intervento era un'altra cosa lo riempie di orgoglio e soddisfazione.

Per trarre da una moto il meglio di sè occorrono una buona conoscenza delle caratteristiche tecniche, intuito e creatività. Sono 43 anni anni che faccio questo lavoro e anche se è passato tutto questo tempo in ogni mio intervento ci metto la stessa passione di sempre per la moto, questo straordinario mezzo a due ruote. (Renato)