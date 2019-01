Omaggio a Lucio Dalla alla Ciucculella di Vasto Marina

Sabato 9 febbraio La Ciucculella porta a Vasto uno dei più acclamati tributi a Lucio Dalla in una cena-concerto d'autore. "Piazza Grande" proporrà i grandi capolavori del cantautore bolognese eseguiti dagli artisti del calibro di Iskra Menarini e Stefano Fucili che hanno accompagnato Dalla nel corso della carriera sui palchi di tutta Italia.

Sarà l'inconfondibile voce di Iskra Menarini, accompagnata dalla musica di una band d'eccezione guidata da Stefano Fucili, a trasformare il nuovo appuntamento a La Ciucculella di Vasto Marina nel più emozionante tributo all'indimenticabile Lucio Dalla. Questa serata sarà l'ultima di una serie di eventi di grande successo che ha esibirsi nomi eccellenti come Jerry Calà, Fausto Leali, Peppino di Capri, Gabriele Cirilli, Marcella Bella, Umberto Smaila, Edoardo Vianello, Maurizio Vandelli, New Trolls, Piero Mazzocchetti, I Camaleonti, Dik Dik e molti altri.

Protagonista della serata sarà la celebre Iskra Menarini, artista di fama internazionale che Lucio Dalla ha sempre voluto al suo fianco durante tutta la carriera. Iskra Menarini è conosciuta al grande pubblico per le sue straordinarie doti vocali e interpretative, qualità che l'hanno portata a collaborare anche con nomi importanti come Gianni Morandi, Stadio, Luca Carboni, Samuele Bersani e molti altri. Ad accompagnare Iskra Menarini ci sarà un musicista affermato come Luca Fucili, che guiderà una band eccellente capace di rendere omaggio al meglio ai grandi capolavori di Lucio Dalla.

Come sempre, la serata sarà resa ancora più speciale dall'elegante location de La Ciucculella, una sala accogliente e ricercata nei dettagli che rappresenta la cornice più esclusiva per questi grandi appuntamenti. La Ciucculella continua dunque il suo impegno per dare visibilità e lustro alla città e a Vasto Marina, proponendo appuntamenti d'autore che attirano un pubblico proveniente da tutto il centro-sud Italia.