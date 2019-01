Fabio Travaglini incontra i cittadini con Giovanni Legnini e Donato Di Matteo

Appuntamento, Domenica 3 Febbraio, con il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo Giovanni Legnini, Donato Di Matteo il fondatore della lista "ABRUZZO INSIEME" e con il candidato consigliere Fabio Travaglini.

L' incontro con i cittadini, presso il Gabry Park Hotel di San Salvo alle ore18,30 , per poter spiegare i diversi punti del programma: una possibilità per soffermarsi a riflettere sulle tematiche e sulle idee utili per ridare il giusto slancio all'economia e alla società civile abruzzese .

Partecipa anche Tu!