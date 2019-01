Sicurezza, infrastrutture, sanità: questi i temi della campagna elettorale di Francesco Prospero

SICUREZZA

La costa vastese, San Salvo, Vasto e non solo sono sempre più al centro dell’attenzione della delinquenza. Infiltrazioni da fuori regioni, anche di carattere mafioso, sono diventate chiare ed evidenti: scippi, rapine, furti in appartamento ed importanti atti intimidatori, con incendi e devastazioni, ne sono il segno. Dopo anni di sottovalutazione, occorrono misure di maggiore sorveglianza del territorio e dei beni privati. L’impegno è quello di sostenere il finanziamento per impianti di videosorveglianza, l’aumento e l’addestramento dell’organico delle Polizie municipali, così come di interventi per il potenziamento delle Forze dell’Ordine dello Stato. Nella filiera degli interventi per la sicurezza è imprescindibile la permanenza dei Tribunali di Vasto e degli altri che, in Abruzzo, sono considerati “minori”: non solo proroghe alla paventata chiusura ma interventi legislativi che ne scongiurino, definitivamente, la soppressione e permettano il mantenimento, per intero, delle loro indispensabili funzioni.

INFRASTRUTTURE

La rete stradale delle aree interne del Vastese è stata lasciata all’abbandono. Manutenzioni inesistenti e continui smottamenti delle strade di collegamento dell’entroterra con la zona costiera rendono i collegamenti precari, fino ad arrivare all’isolamento di alcuni centri. Studenti che devono raggiungere, tutti i giorni, i plessi scolastici; camion che devono assicurare i rifornimenti alle piccole attività commerciali, lavoratori che, tutti i giorni, devono raggiungere le fabbriche sulla costa sono in costante difficoltà, tra smottamenti causati dal maltempo e manutenzioni mai fatte. Anche questi fatti sono causa di spopolamento delle nostre aree interne. Dove sono gli effetti del Masterplan tanto sbandierato dal passato governo regionale?

SANITA’

La Sanità: uno dei settori maggiormente martoriati dalle scelte del passato governo regionale di Centrosinistra. Le nostre proposte mirano ad un riequilibrio delle risorse economiche, ad un potenziamento dei Servizi di diagnostica, del Pronto intervento, dei Distretti sanitari, delle Guardie mediche, della Medicina di base nelle aree interne ed alla istituzione del Servizio di emodinamica.

Su questi temi, ci sono, ci sarò.

