Di Pierro Costruzioni: bei segnali di ripresa per il mercato immobiliare a San Salvo

Il 2018 è stato l’anno in cui la ripresa del mercato immobiliare in Italia ha coinvolto prezzi e compravendite, superando la crisi che lo aveva interessato fino al 2017. La domanda immobiliare si è dimostrata vivace grazie ai mutui ancora convenienti e all’interesse degli investitori.

Il mercato immobiliare residenziale delle nuove costruzioni ha confermato nel 2018 la sua tendenza ciclica positiva anche a San Salvo.

Negli ultimi mesi, nonostante le incertezze che hanno caratterizzato l’Italia, il mercato sembra aver tenuto. Il desiderio di acquistare casa è sempre vivo.

Guardando soprattutto alle nuove costruzioni consideriamo che il mercato è ripartito riprendendo ad attirare molta domanda. L’offerta di nuove costruzioni è oggi più bassa rispetto alla domanda potenziale, il che vivacizza il mercato tanto che le compravendite alla fine del 2018 sono cresciute in percentuale anche dell’11-14%

L’attenzione è sul risparmio energetico e sui servizi annessi all’edificio: si è disposti ad investire qualche cifra in più, a patto di avere come ritorno una serie di servizi che possano essere sfruttati dai proprietari.

I numeri forniti dai vari istituti di rilevazione del settore ci dicono che il 2019 sarà comunque un anno di ripresa.

Anche per il 2019 la qualità sarà importante e premiante, sia per le abitazioni sia per i servizi offerti a livello di zona/quartiere. Sulle nuove costruzioni ci sono i primi segnali di ripartenza, soprattutto nelle realtà più vivaci come il Complesso Residenziale “Melvin Jones” in fase di realizzazione a San Salvo da parte della Di Pierro Costruzioni.

-Complesso Residenziale Melvin Jones-

Situato in una bella zona, tranquilla e allo stesso tempo vicino a tutti i comfort del centro, vicino ad un supermercato e al nuovo polo scolastico che dovrà sorgere proprio in via Melvin Jones. Il progetto unisce la creatività del design alla semplicità delle sue linee rigorose ed essenziali. Il residence sarà caratterizzato da larghi spazi dedicati ad aree verdi e parcheggi sia pubblici che privati. Le due palazzine del complesso non sono eccessivamente grandi, solo 8 appartamenti per ognuna.

Caratteristiche tecniche:

- Classe energetica A4

- Energia rinnovabile per mezzo delle pompe di calore.

Soluzione a impatto ambientale zero, alimentando gli immobili con fonti di energia alternative e rinnovabili, come la "pompa di calore". Questo apparecchio è in grado di riscaldare e raffrescare l’abitazione sfruttando il calore naturale presente in natura.

- Riscaldamento a pavimento alimentato con pompe di calore

- La Domotica

Tutta la tua casa nel tuo smartphone! Un sistema domotico consente di avere controllo sul sistema di climatizzazione, sugli elettrodomestici e l'illuminazione della propria casa anche a distanza, portando notevoli vantaggi di tempo, sicurezza, comfort e risparmio energetico.

- Tetto in legno

Per isolare termicamente un’abitazione il tetto in legno è la soluzione ideale, inoltre abbinato al tetto ventilato, il comfort della propria casa è garantito. Oltre all’isolamento termico, il legno è utilizzato per insonorizzare gli ambienti.

- Cappotto termico in lana di vetro

Vantaggi:

Risparmio economico sul costo del riscaldamento / raffrescamento

Protezione dal caldo

Protezione dal freddo

Protegge dai rumori esterni

Evita la comparsa di muffe e condense

Protezione dal fuoco

Maggior durata nel tempo

Rispetta l’ambiente

- Protezione dalle infiltrazioni d'acqua con membrana impermeabile “Amphibia” della Volteco.

Amphibia è una membrana impermeabile multistrato, idro-reattiva, autosigillante, autoriparante ed autoagganciante nella versione grip. È composta da un manto continuo polimerico multistrato coestruso, con funzionalità differenziate, per una totale tenuta stagna delle strutture interrate dalle infiltrazioni d’acqua.

