Fabio Travaglini chiede al Presidente Legnini un impegno per San Salvo

Un impegno concreto per questo territorio, per San Salvo e per le sue attività produttive. E' quanto il candidato alle prossime elezioni regionali Fabio Travaglini ha chiesto al Presidente Legnini intervenuto in una affollata convention organizzata domenica 3 Febbraio al Gabrì Park Hotel.

Giovanni Legnini è intervenuto nell'incontro organizzato dalla lista civica Abruzzo Insieme e dal candidato sansalvese Fabio Travaglini pronunciando un discorso fiducioso e ricco di temi. L'ex vice Presidente del CSM si è soffermato sulla necessità di promuovere turisticamente questo territorio e di promuovere il lavoro anche attraverso la promozione dei prodotti. Ha poi toccato temi legati alla innovazione, all'utilizzo della rete e alle nuove opportunità per imprese e start up.

"Quanto è necessario avere una Regione forte e autorevole interlocutrice in tavoli nazionali ed europei?" E' la domanda che Legnini rivolge agli abruzzesi ritenendo di essere certamente la figura che meglio può incarnare queste caratteristiche.

Il Presidente Giovanni Legnini si è poi fatto sfuggire uno slogan giocando con la rima e lasciando intendere che in gioco c'è il futuro degli abruzzesi e non certo posizioni politiche romane "Non si vota per Salvini ma per Legnini".

Nel video di Lorenzo Pellicciotta i momenti salienti dell'incontro