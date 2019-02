Sergio Del Casale regala un suo prodotto a papa Francesco

Dicono che si viva per i soldi, per la fama ed il successo.

Ma nulla è gratificante quanto ricevere un'attestazione di merito direttamente dal Santo Padre Papa Francesco.

Lui che, tenendomi le mani (callose e rovinate dal logoramento di una vita in azienda), ha esclamato:

"Ah, ma queste sono mani da lavoratore!"

e che dopo aver visto i nostri piccoli doni a lui dedicati, mi ha stretto le mani e mi ha detto:

"Il Signore ti ha benedetto con il dono di queste mani, e vedo che ne hai fatto buon uso. Bravo, continua così"

Questo significa che ormai, di riposarmi, non ne avrò la possibilità, se anche il Santo Padre mi ha detto che devo continuare a lavorare!!!!