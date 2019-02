Per l'Abruzzo Forte e Gentile, chiedo di votare m5s e me, Silverio Marzocchetti

Vogliamo cambiare l’Abruzzo e offrire a questa regione un contributo straordinario per migliorare. Per troppi anni la sanità, il lavoro, le infrastrutture, sono rimaste ignorate e le istanze dei cittadini inascoltate.

E' paradossale che chi ha permesso che la qualità dei servizi regionali peggiorasse così vistosamente, si ripresenti puntualmente ad ogni tornata elettorale, spesso con bandiere diverse, ma sempre con la stessa faccia tosta. Abbiamo avuto una Regione sotto sequestro per mesi e mesi, in attesa che D'Alfonso scegliesse la poltrona per lui più conveniente. Persino Striscia è intervenuta su questa vergognosa vicenda della doppia poltrona.

Abbiamo una sanità sempre più compressa: L'ospedale di Vasto che presentava varie eccellenze, ha visto chiudere reparti, ridurre posti letto ed emigrare fior fiori di professionisti. Il disagio è sotto gli occhi di tutti gli abruzzesi, la gente normale la vive quotidianamente sulla propria pelle: Quando prenotiamo una visita medica, quando percorriamo strade dissestate, quando siamo costretti a cambiare regione per trovare servizi e lavoro.

Non abbiamo la bacchetta magica, ma abbiamo l'onestà e la caparbietà di attuare quanto promettiamo. Il mio auspicio è che gli elettori vogliano sfruttare questa congiuntura politica che vede il movimento 5 stelle essere al Governo Nazionale, scegliendo, con il proprio voto, di accendere un faro sulla nostra bella Regione.

Il mio personale impegno è far sì che l'Abruzzo trovi il giusto livello di attenzione e nuove risorse affinchè si possa tornare ad essere più forti. Abbiamo già presentato una proposta di legge per tagliare i costi della politica regionale, ma destra e sinistra si sono sottratti al voto. Se vinceremo naturalmente SI FARA'. Occorre investire nei piccoli borghi, nostro enorme patrimonio paesaggistico e culturale, affinchè si ripopolino. Occorre rendere sicura la viabilità tra le nostre città e paesi, perchè nel 2019 è vergognoso che strade crollate da anni e anni restino abbandonate e servano solo per le solite passerelle e selfie dei soliti politicanti.

Aiutateci a cambiare. Aiutatemi ad aiutarci. Per l'Abruzzo Forte e Gentile, chiedo di votare m5s e me, Silverio Marzocchetti.