San Valentino si avvicina? Tutto sotto controllo con "Il Triangolo Verde"

Tra qualche giornio si avvicina la festa degli innamorati per eccellenza, il mitico 14 febbraio. Per l'occasione c'è un dono sempre gradito e mai banale e che farà felice la tua dolce metà poichè i fiori sono gli occhi con cui guardare la natura, pura poesia.

Da "Il Triangolo Verde" non c'è che l'imbarazzo della scelta per donare "un mondo di colori e profumi". L'amore per i fiori è per la famiglia Presutti una tradizione di famiglia che dura da tre generazioni.

IL TRIANGOLO VERDE DI PRESUTTI ELEONORA - Fiori E Piante - Corso Garibaldi 166 - 66050 San Salvo (CH)- tel: 0873 548420 - Giorno di chiusura lunedì