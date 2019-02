“Centro Fisioterapico IPPOCRATE": fisioterapia Ortopedica e Neurologia a San Salvo

Il “Centro Fisioterapico IPPOCRATE" della Dott.ssa Del Villano Giuliana, nella propria struttura di 200 mq. Sita in San Salvo, Si occupa della riabilitazione di pazienti affetti da patologie sia congenite che acquisite, in ambito neuromuscoloscheletrico e si avvale delle più innovative tecniche ed apparecchiature per la Fisioterapia. Le patologie osteoarticolari e neurologiche invalidanti sono trattate in genere senza l'uso di medicinali attraverso terapia fisica, terapia manuale, massoterapia, terapia posturale, chinesiterapia, laserterapia, tecarterapia, terapia ad ultrasuoni, etc...

La Fisioterapia può essere praticata solo da operatori specializzati e muniti di titolo di studio abilitante che attraverso una valutazione oggettiva programmano un trattamento specifico per ogni paziente determinando gli obiettivi e programmando il trattamento individuale.

Le varie metodiche mirano al recupero funzionale per quanto concerne le menomazioni e le disabilità motorie qualunque ne sia la causa, oltre a far riacquisire al paziente il benessere fisico, psicologico, emozionale e sociale.

Lo scopo di tali terapie è la riduzione, finanche l'annullamento del dolore quando possibile, la normalizzazione delle strutture muscolo-scheletriche ed il recupero della più normale vita lavorativa e di relazione.

Il centro fisioterapico "IPPOCRATE" è specializzato nell'ambito della Terapia Fisica e Riabilitativa che comprende svariate metodiche sia strumentali che manuali:

Tecniche fisioterapiche manuali, Rieducazione posturale globale secondo il Metodo Mezieres, Linfodrenaggio manuale Metodo Dr. Vodder oltre alle più classiche terapie decontratturanti del tratto cervicale, dorsale e lombare, e tutte le ortopediche, osteoarticolari e neurologiche.

Terapie con mezzi fisici, ovvero Tecarterapia, Laserterapia Yag ad alta potenza, Neurostimolazione Interattiva InterX, Elettroterapia (Ionoforesi, Correnti Diadinamiche e Tens), Ultrasuonoterapia, Magnetoterapia, Chelt-Therapy, Crioterapia .

Per accedere ai nostri servizi di fisioterapia, per conoscere nel dettaglio tutte le possibilità d'intervento, per una consulenza privata gratuita o per un aiuto ad individuare la soluzione migliore alle vostre esigenze siamo a completa disposizione presso il nostro centro sito in San Salvo alla Via Pio IX s.n. (angolo Via Leone Magno)

al tel. 0873 610452 – 333 8186855.