Pizzeria Minù: specialità pizza al taglio scrocchiarella romana

Una nuova pizzeria è nata nel panorama food di San Salvo. Il suo nome è Minù e si trova in via Milano, nel cuore del parcheggio che sta vicino al campo sportivo di via Stingi. Ad aprire i battenti è stata Sara Saturno per la quale la sua fiolosofia di vita salutare e genuina si sposa anche con la sua filosofia e gusto per la pizza per la quale nel tempo ha maturato una grande passione non solo nel gustarla ma anche nel prepararla.

Sara ha iniziato a lavorare come barista a soli 19 anni. Dopo questa esperienza è divenuta una preziosa collaboratrice prima come cameriera e poi come aiutante pizzaiola di Tonino Bevilacqua. Le piaceva osservarlo in ogni fase della lavorazione di questo tipico piatto tutto italiano. Dopo altre esperienze nel settore è arrivata la voglia di creare qualcosa che fosse suo e che rispecchiasse anche la sua filosofia di pizza.

Solo ingredienti di primissima qualità (funghi feschi, verdure fresche, salsa di qualità, mozzarella al 100% fatto con latte italiano ecc.) su un impasto creato apposta per la pizza al taglio e che anche se è fredda, il giorno dopo una volta riscaldata è ancora buona come se fosse stata appena fatta. Una pizza cucinata non dentro una teglia ma "alla pala" e ciò consente di avere maggiore leggerezza perchè così non c'è bisogno di utilizzare olio sul fondo. Ma l'olio d'oliva viene utilizzato esclusivamente a crudo e quindi tutte le sue caratteristiche organolettiche e principi nutritivi sono al top.

Il sabato e la domenica con un minimo di 8 pezzi si può avere anche la consegna a domicilio senza costi aggiunti.

Orario di apertura ore 17 - 21 - Giorno di chiusura mercoledì

