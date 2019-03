L' Autofficina Di Santo ha a cuore la tua auto

Era il 5 gennaio del 1969 quando Paolo Di Santo (leggi) aprì la sua officina di elettrauto in corso garibaldi a San Salvo. Sono trascorsi esattamente 50 anni da allora e, anche se Il suo fondatore non c'è più, la sua passione per l'auto continua a vivere nelle persone che ne hanno preso le redini e in coloro che vi lavorano ogni giorno con grande impegno e serietà e considerando sempre la soddisfazione del proprio cliente come una stella cometa.

Tantissimi sono i servizi che si sono aggiunti nel corso del tempo:

servizio elettrauto (la prima passione)

centro revisioni

Installazione di localizzatori per rintracciare l'auto in caso di furti

installazione e collaudo impianti gas e metano, completo del disbrigo pratiche auto alla Motorizzazione Civile

montaggi vendita e collaudo ganci traino

vendita carrelli e rimorchi

diagnosi computerizzata dell'auto

manutenzione vetture di noleggio a medio è lungo termine Arval, Avis, Capital, Galbani, LD

manutenzione e riparazione cambi automatici

quattro piste lavaggio auto self-service e una automatica

su prenotazione possibili lavaggi completi di igienizzazione e sanificazione

La macchina oltre che perfetta e funzionante esce anche bella linda e pulita come in una boutique per auto. E con lavori importanti questo servizio è gratis.

L' Autofficina Di Santo a garanzia della sua serietà e professionalità è dotata di certificazione di sicurezza 9001 e 18001

officina di Santo azienda officina organizzata competente e professionale

Da cinquant'anni ripariamo auto e rimettiamo al volante i nostri clienti con un'organizzazione impeccabile, competenza e professionalità. L'amore e la passione per il nostro lavoro, l'esperienza di quasi 50 anni di attività sono la miglior garanzia per chi si rivolge a noi!

Autofficina Di Santo (Fondata il 5 gennaio del 1969) - VIA M. BELLISARIO, 6 - San Salvo (CH) - tel. 0873 343270 - http://www.autofficinadisanto.it/ -

Orari apertura 08:30 - 13:00, 14:30 - 18:30