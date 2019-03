Il Centro Revisioni “Ciavatta Srl” è presente a Vasto e San Salvo

L'Autofficina Ciavatta S.r.l. è un’azienda leader nel settore auto che vanta una esperienza di oltre 50 anni nata a San Salvo e dal 2017 ha aperto una succursale nel cuore di Vasto per la revisione di auto e moto.

Il centro Revisioni di Vasto è stato strutturato in maniera da offrire un servizio rapido e altamente professionale e la sua sede è stata attentamente scelta nell'ottica dei bisogni dei suoi clienti. Un punto strategico della città che consente al cliente di poter fare shopping, farsi una passeggiata e/o sbrigare incombenze burocratiche presso gli uffici presenti nel centro cittadino e al ritorno riprendersi l'auto o la moto in perfetta regola con la revisione.

La Ciavatta Srl nasce nel 1967 come un’autofficina in corso Garibaldi a San Salvo. Nel 1971 si trasferisce nella zona industriale dove tuttora si trova e dove offre servizi altamente professionali per la vostra auto per quanto riguarda:

Officina meccanica

Elettrauto

Gommista

Carrozzeria

Soccorso stradale 24 h 24

Autonoleggio

Centro revisioni

Orari apertura di entrambe le sedi dal lunedì al venerdì: 8.30 – 12,30 e 14.30 – 18.30 – Sabato mattina 8.30-12.30

Ciavatta Srl – Via Marisa Bellisario 8, 66050, San Salvo (CH) Tel. 087354227

Centro Revisioni auto e moto - Via Pescara 29 - 66054 Vasto (CH) –tel. 0873365182 -

Email: officine.ciavatta@virgilio.it -