Ar parrucchieri estetica e solarium: dalla Lombardia all'Abruzzo, storia di una passione

Capasso Romina

La storia: Il profondo Amore per la bellezza, la dedizione per la pulizia e per l'igene portano Romina già da adolescente ad un'ammirazione profonda per il Look, dunque si iscrive al CFP DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE dove nel giro di pochi anni, con l' aiuto di insegnati preparati e severi, consegue tutti i diplomi da acconciatore maschile e femminile, affinando, nel contempo le sue tecniche in alcuni dei saloni importanti di Desenzano del Garda e dintorni, ma il vero colpo d' amore arriva alla Capasso quando intraprende una carriera come estetista presso uno dei maggiori centri di riflessologia plantare ed estetica del Mantovano, dove apprende con corsi interni, tecniche avanzate di massaggi psicosomatici e specifici trattamenti viso /corpo, rientra, percui, in aula e coltiva la sua passione sui libri , stavolta da estetista presso il CFP, dove consegue ulteriori attestati.

All'età di 22 anni accomunando esperienza estetica e da acconciatore, la nostra formidabile ed intraprendente Romina, decide di aprire un Centro di Bellezza, Acconciature, Solarium ed Estetica nella provincia Mantovana, ma aimè la sua brillante carriera trova la svolta dopo solo tre anni, infatti, nel 2010 incontra il suo futuro marito e da li la sua vita cambia e si trasferisce nella nostra magnifica cittadina, SAN SALVO. Lui, assuefatto da cotanta bellezza, la sposa nel giro di pochi mesi. Da quest’amore fortissimo, nasce la loro stella, Michele, che tiene impegnata la neo mamma per due anni, fin quando, la straordinaria Ragazza, decide di rimettersi in Gioco inaugurando, nella primavera del 2013, il suo secondo salone di bellezza. Grazie al consolidarsi degli anni ed alla sua dedizione alla perfezione, la splendida donna trasmette la passione al suo compagno, che nel giro di 6 anni al suo fianco e frequentando le varie accademie, guadagna vari attestati ed accresce la sua esperienza, fin quando, insieme, decidono di aprire un centro di bellezza a 360 gradi, accumunando un moderno ed effecentissimo SOLARIUM un funzionale e catatteristico CENTRO ESTETICO, un Salone ACCONCIATURE per signora ed un BARBERSHOP Uomo e Bambino.

