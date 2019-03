Quale fisioterapia per la spalla dolorosa

La spalla dolorosa è uno dei problemi molto trattati nel centro fisioterapico Ippocrate.

Il dolore è il sintomo principale delle diverse malattie che affliggono la spalla sia nel giovane che nell’anziano



Che cos'è la spalla dolorosa, periartrite o Sindrome da impingement o conflitto sub-acromiale?



La spalla dolorosa rappresenta una delle problematiche più frequenti per la quale i pazienti si rivolgono al fisioterapista, interessa indistintamente uomini e donne della fascia compresa fra 40 e 75 anni. E' una sindrome clinica che si manifesta principalmente con dolore in sede antero laterale della spalla irradiato al braccio spesso a riposo, ma anche sotto sforzo soprattutto nei movimenti sopra la testa.

E' una patologia complessa ancora oggi in via di definizione. Veniva prima inquadrata con il termine di periartrite che indicava un po’ tutte le patologie che stavano attorno alla spalla.



Sintomi della spalla dolorosa



L’infiammazione alla spalla può essere cronica o può avere una forma acuta.

La forma acuta si distingue per la comparsa di un dolore molto forte alle articolazioni, che peggiora nel giro di poche ore e qualche volta dura diversi giorni, impedendo i movimenti della spalla.

La forma cronica, invece, si sviluppa gradualmente senza che vi sia un forte dolore fin dall’inizio.

Il principale sintomo della periartrite alla spalla è il dolore che si presenta sia a riposo che durante il movimento del braccio.

Cause della spalla dolorosa



La periartrite alla spalla sorge quando ci sono problemi alle articolazioni che controllano i movimenti delle braccia.

Quando c’è un trauma o una lesione ai muscoli o ai tendini dell’omero, osso del braccio che si articola alla spalla, il paziente può iniziare ad avvertire un dolore acuto. Sono diversi i fattori che possono essere causa della periartrite: si parte dalle cadute e dai traumi. Anche l’età che avanza è un fattore che fa insorgere quest’infiammazione, come anche una malformazione naturale della spalla.

Professionisti e sportivi come tennisti, giocatori di pallanuoto, pallavolo, possono incorrere nella periartrite della spalla a causa di movimenti ripetuti di sollevamento delle braccia, essa comporta inoltre alterazioni della postura dovute a compensazioni.



Fisioterapia e cure della spalla dolorosa



La fisioterapia antalgica nella fase acuta ( tecarterapia , laserterapia yag, ultrasuoni, crioterapia) e durante la fase sub acuta fisiokinesiterapia FKT attiva, con esercizi di mobilizzazione guidati, utilizzando forze elastiche secondo i diversi step, rispettando il dolore (è importante che in questa fase il percorso di riabilitazione sia seguito da un fisioterapista esperto).



