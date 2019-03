Biondo Caffè: un sorriso e un buon caffè

Biondo caffè è senz'altro uno dei bar storici di San Salvo. Lo aprì nel lontano 1945 Biondo Tomeo e dopo la gestione del figlio oggi è gestito dal suo nipote omonimo e dalla sua dolce mogliettina Luciana.

Biondo e Luciana hanno scelto per il loro clienti un caffè a torrefaziione artigianale prodotto da un'azienda campana a conduzione familiare, la Incas. In mezzo a tantissimi caffè hanno scelto uno ad uno i caffè ch epotevano formare una miscela perfetta.

Ad oggi sono dieci anni che servono questa sempre la stessa miscela di caffè di cui hanno riscontrato un grande apprezzamento dai suoi clienti.

"Ci piace essere il buon caffè del mattino della famiglia. la nostra parola d'ordine accogliere i nostri clienti con il nostro sorriso prima ancora che mettano piede nel nostro bar" (Biondo e Luciana)

"Biondo Caffè" è uno di quei bar virtuosi che non alimenta la ludopatia e non lucra sulle debolezze delle persone. Nel suo interno non ci sono macchinette slot e nè vi si possono acquistare Gratta e Vinci e simili.

Biondo Caffè - via Roma 28, 66050 - San Salvo - 340 601 4523

https://www.facebook.com/Biondo-Caff%C3%A8-1500458896638003/