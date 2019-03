FarmaMentis, apre una nuova Farmacia a San Salvo

Domani, Sabato 23 Marzo apre FarmaMentis. Il taglio del nastro della nuova farmacia di San Salvo in via Alcide de Gaspari, 88 è previsto per le ore 16,00.

La Dottoressa Patrizia Silvestri e i Dottori Giovanni Paoloantonio e Domenico Falcucci sono riusciti ad aggiudicarsi la licenza partecipando e vincendo il concorso straordinario indetto con il decreto "Cresci-Italia".

I tre giovani professionisti, ma con diverse e importanti esperienze alle spalle, vedono la farmacia come un punto di riferimento sanitario dove il cittadino può trovare risposte e soluzioni alle proprie esigenze di salute, prevenzione e benessere.

FarmaMentis è stata ideata e organizzata come una "Farmacia di servizi" in un contesto molto accessibile e di facile fruibilità con ampio parcheggio.

I Dottori Giovanni,Domenico e Patrizia Vi aspettano presso FarmaMentis mettendo a disposizione i servizi di autoanalisi, telecardiologia, consulenze dermocosmetiche, nutrizionali e specialistiche.